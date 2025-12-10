中油三接遭檢舉官商勾結 皇昌：有心人結合禿鷹集團放空股票

皇昌營造執行長林明照(圖中)。呂志明攝



上市公司皇昌營造(2543)與泛亞營造組成的團隊以253億元，取得中油三接二期工程標案後，遭人爆料該工程浮報百億經費，疑官商勾結，甚至向司法單位檢舉，皇昌營造不滿公司遭到抹黑，甚至影響台電四接工程開標，懷疑是有心人結合禿鷹集團意圖放空皇昌營造的股票，因此在今日前往台北地檢署告發有心人，涉嫌違反《證交法、政府採購法及刑法等多項罪嫌，不過當記者提問到底是要告誰時，皇昌則不願多做說明。

北檢於2025年11月接獲匿名檢舉，指控相關廠商在招標前疑似因中油高層暗示「不缺錢」，而將工程報價從原本的100多億元提高至250多億元，涉嫌浮報預算。檢方為釐清案情，已於12月初指揮調查局搜索中油及世曦等相關單位，並約談相關人士進行調查。

針對媒體報導中影射皇昌營造涉及官商勾結及工程品質問題，皇昌營造認為已嚴重影響公司聲譽，今(12/10日由公司執行長林明照前往台北地檢署提出告訴、告發，時嚴正駁斥，他表示媒體未經求證便發表不實內容，不僅誤導社會大眾，更損害公司商譽。他指出，三接工程品質已經過土木技師公會鑑定為良好，相關指控毫無根據。

林明照進一步指出，有心人士疑似與禿鷹集團勾結，藉由不實爆料操控公司股價，並意圖影響台電四接工程的招標結果。他強調，爆料時機點極為敏感，恰逢台電四接工程即將開標前一週，顯然是有計畫地干擾公平競爭。為此，皇昌營造已向地檢署提出告訴，並呼籲相關單位保留交易記錄，以利後續調查。

林明照強調，皇昌營造在公共工程施作及履約表現上屢獲肯定，公司將全力配合司法調查，以還原真相並維護公司名譽。他強調，三接工程攸關國家經濟及民生發展，公司全體員工皆以高度責任心完成任務，不容不實指控抹煞辛苦付出。

