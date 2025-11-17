中油三接遭檢舉金額浮報百億 經濟部：全力配合檢調調查

推動能源轉型，中油桃園觀塘第三接收站工程為燃氣發電增加助力，第1期工程更是預計在年底展開驗收，不過如今卻遭到爆料第2期工程有舞弊嫌疑，檢調介入偵辦當中。

方振仁表示，「這3家廠商都有回報他們的報價資料，這個範圍大概在240到270億之間。」對此民進黨立委陳培瑜詢問，「你說不同廠商報價回來的數字嗎？所以240到270億。」

方振仁回應，「三接除了它離岸比較遠之外，那麼因為它的水域也比較深。」

中油強調預算合理，是在公開閱覽期間詢價3家廠商，最後提供253億元預算。不過如今則有平面媒體爆料，由曾洽談該標案業者現身說法，指出2022年中油發包工程，工程界傳出預算94億元，中油卻疑似在招標前先請廠商報價，隨後將預算從122億元一路加到150億元、220億元，最後改為256億元報價。

國民黨立委羅智強質詢，「錄音檔說報給你多少錢，告訴我？」

方振仁回應，「周刊講256億。」

羅智強表示，「答對了，請問你剛剛講東丕公司報多少錢？」方振仁說：「256億。」

國民黨立委羅智強表示，「東丕公司總要去約談一下吧？」法務部調查局長陳立白對此回答，「是，謝謝委員的推估，我們會參照委員的意見。」

經濟部也表示，三接2期2024年也曾接獲檢舉，當時並未發現不法情事，不過如今新事證出現，將再啟動調查。

另外民眾黨立委黃國昌也質疑，檢視中油公司預算書，三接2期新增305億預算，在112年才編列送立法院審查，不過標案卻是在111年就已經決標，呼籲全盤檢討預算制度。