中油三接預算暴增「150億元變343億元」 民眾黨立委批：立院未審卻已決標

中油觀塘第三天然氣接收站（三接）工程遭爆浮報經費百億元，民眾黨團總召黃國昌17日再指，相關預算從原本要增加150億元，後來又變成增加305億元，但立院還沒審查預算通過就決標，且細算後發現竟是多增343億元，痛批中油「先射箭再畫靶」。中油董事長方振仁則坦承，預算是先獲動支，並從其他地方挪移經費，將於本周五（21日）將細項和新增經費來源提供給立院。

立院司法法制委員會17日邀請中油、台電、法務部等單位，就「中油三接浮報工程款爭議及近年來國營事業貪瀆案件查處成效」進行專題報告。

黃國昌表示，三接本來規劃5項主體工程660億元，後來因為藻礁爭議，所以新增另外3項延伸工程，包括橋延伸段工程、觀塘接收站外推方案之外廓防波堤新建工程、製程設備及管線工程，時程增加2.5年、預算增加150億元，但為何後來變成增加305億元？該預算是何時編列、通過？

方振仁回應，直接工程為150億元，編列預算時還要考量其他因素，計畫預算是300億元左右，而政院在111年3月通過共965億元計畫，應是110年會做計劃修正並報經濟部。

黃國昌質疑，修正後要增加的305億元預算，是何時送到立院審核？立院111年審核通過的預算，仍是原本的660億元，為何可多出305億元？而965億元是等到112年預算才編列，然而外推工程卻又在111年決標，「預算還沒送到立院，立院也還沒審通過，看來立院審不審對你們來說都沒有差，反正決標下去了，連預算都沒有，就可以辦理決標，難道立院審國營事業預算是形同具文嗎？」

黃國昌痛批，民主法治國家中，是行政院編列預算就可以花錢？還是立院先通過預算才能花錢？倘若行政院編列預算就可花錢，不需要立院審核通過，那立院乾脆廢掉算了，立委審什麼預算，立院有同意這個計劃嗎？方振仁則說，後續計劃在行政院部分是核准中油先行動支。

黃國昌說，從立院觀點來看，這是「先射箭後畫靶」，行政院預算膨脹，本來告訴社會大眾是150億元，後來變成365億元，之後誇張到365億元都還沒進入立院審核，就連決標都做好了，「我國預算制度到底出什麼問題？讓你們這樣胡搞瞎搞？」

此外，黃國昌也提到，由於暴增305億元，所以想看項目內容為何，結果只有計劃目的跟內容、投資總額，全部字數加起來不超過100字，數字就可以多365億元，是把立委當神仙嗎？否則就是認為立委上班都在打混、打瞌睡，閉眼審預算？

方振仁稱，現在文書報表呈現的是一些標準格式，過往都是這樣。聽聞方的回應，讓黃痛批「這是過往陋習」，這是否有弊案要讓檢調調查？預算還沒過前就已經決標，倘若這是正常的話，那必須全盤重新檢討我國預算制度。

不僅如此，黃國昌再爆，最後3項工程花了343億元，分別為「棧橋延伸段工程」得標廠商東丕營造金務大工程決標金額為20億3782萬6138元，「外推方案之外廓防波堤新建工程」得標廠商皇昌營造決標金為253億500萬元，後來又因「外廓防波堤新建工程第一次契約變更」再追加2840萬給他 ，而「製程設備與管線統包工程」得標廠商JFE Engineering決標金為69億5331萬4994元，全部加起來是343億元。

黃國昌質疑，中油提報增加305億預算，但為什麼決標金額共是343億元，難道是自行從其他項目挪移嗎？而方振仁則坦承「對。還有工程準備金等。」讓黃國昌直言「我的老天，我痛恨你們這種用含糊其辭的方式欺騙國人」。

黃國昌統整，本來給中油660億元，追加到965億元，多了305億元，立法院還沒審通過，中油就決標，更扯的是算出來是343億元，這樣中油怎麼能不虧？最後，方振仁允諾，將相關細項及超過150億元預算從計劃中哪個項目挪移，於本周五（21日）下班前送至司法法制委員會。

