中油三接預算疑浮報百億 世曦前董座無保請回

中油第三座液化天然氣接收站工程，爆出預算浮報爭議。北檢昨(2)日兵分11路搜索，並約談相關人員釐清案情，將世曦工程前董事長施義芳，及兩名主管帶回。經檢方複訊後，三人於今(3)日清晨皆無保請回。

世曦前董事長施義芳VS.記者(12.2)說：「董事長有浮報價格嗎？」頭戴帽子面對提問不發一語，世曦前董座施義芳，因涉嫌中油三接報價弊案來到北檢，2日檢調人員也兵分11路，搜索中油與工程顧問公司，約談13人到案釐清案情，擁有大片藻礁的桃園觀音大潭海岸，就是第三天然氣接收站俗稱「三接」的位置。

2016年行政院核定三接計畫，2018年通過環評，但擔心恐怕衝擊藻礁生態，2021年宣布外推方案，隔年由皇昌營造泛亞工程，以253億元得標，如今卻爆出這預算可能被大幅灌水，源頭指向中油委託負責設計與預算規劃的世曦工程顧問。

北檢今年11月接獲匿名檢舉，其中的錄音檔顯示中油高層，曾對廠商明示「中油不缺錢」，廠商因此將原先100多億元的報價，一舉提升超過百億來到250多億元，疑似中油高層要求廠商配合浮報工程預算。

爭議延燒對此中油回應，12月2日上午法務部已經到中油搜索，同仁也以證人身分接受詢問，對於司法機關依法行使職權，尊重並全力配合，同時也提供了資料與協助，希望盡快釐清案情，也會配合後續調查。

世曦前董事長施義芳VS.記者說：「要不要澄清一下？」頭也不回快閃上車經北檢複訊後，包含施義芳及工程部張姓主管，陳姓經理都在3日清晨無保請回，三接被視為北部天然氣供應命脈，捲入浮報疑雲真相仍有待檢調還原。

