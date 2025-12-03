中油三接「浮報百億」遭搜索 藍轟檢調慢半拍

民進黨前立委、世曦工程前董座施義芳，沒有回答媒體問題，快步上車離開北檢。

中油第三接收站，工程採購爆出涉貪污弊案，檢廉兵分11路，約談13人，而施義芳、工程部主管張欽森與經理陳建中3人移送北檢複訊，全部無保請回。

世曦工程工程部主管張欽森(白髮者)遭約談後無保請回。（圖／TVBS)

立委(國) 羅智強說:「慢了21天，我的檢舉人也有跟我聯繫，他說聽說都在銷毀證據了，都在滅證跟串供了啦。」羅智強痛批檢調慢半拍，早就向法務部檢舉三次，直到11/11後才有動作。

世曦工程經理陳建中遭約談後無保請回。（圖／TVBS)

中油三接外推防波提工程，中油委託世曦工程負責招標，東丕營造起初報價122億，中油高層說「中油錢最多」暗示預算可以再往上加，歷經至少4次報價，東丕提高到200多億元，另外皇昌營造和宏華營造，也報價200多億，最終反而不是配合抬價的東丕，而是皇昌253億得標。

立委(國) 王鴻薇說:「從2008年一直到2020年，他(施義芳)每四年都會被民進黨，去提名為全國的不分區立委。」

國民黨立委羅智強批檢調棄車保帥，為何沒約談中油相關人等。（圖／TVBS)

中油聲明，尊重並全力配合司法單位，盼儘速釐清案情、澄清相關疑義，世曦工程則強調，調閱相關過程，並無外傳浮報百億的情事。但國民黨團質疑，沒有約談現任董事長、總經理，難道是棄車保帥？

立委(國) 羅智強說:「中油總經理，中油不用查，總經理不用約談，總經理不用被列被告，中油的董事長方振仁，方振仁的回答非常有趣，他說雖然那時開標的時候我是總經理，但招標過程是前總經理的事，不干我的事情。你知道東丕公司，報紙說怎麼講嗎？對，完全是事實，就是中油叫我浮報價格。」

全案歷經三次檢舉，檢方終於動作，藍委暗酸，是欲縱故擒。

