中油下調1月電業與工業天然氣價 民生用戶不變

（中央社記者曾筠庭台北31日電）台灣中油公司今天宣布，115年1月調降電業用戶及工業用戶天然氣價格，其中電業用戶下調1.1%，工業用戶平均下調9.3%，民生用戶則不調整。

中油表示，雖然正值冬季用氣高峰，但歐亞地區天然氣庫存充足，加上國際液化天然氣（LNG）價格呈現下跌趨勢，使整體進口氣源成本降低。依政府核定的天然氣價格公式計算，電業及工業用戶可享價格下調。

至於民生用戶，價格雖仍遠低於進口成本，但考量照顧民生並配合政府持續穩定國內物價政策，價格不調整，由中油吸收差額。

台灣中油表示，將持續掌握國際油氣市場動態，並滾動檢討各用戶別天然氣價格。有關詳細價格資訊，可參考台灣中油全球資訊網公告的天然氣牌價表。（編輯：楊蘭軒）1141231