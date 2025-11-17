中油不缺錢？三接工程費遭爆「灌水百億」

中油第三座天然氣接收站二期工程款項遭爆料浮編近160億元，引發高度關注。據報導，原本評估只需94億元的工程，在中油高層要求下最終以253億元決標，比原評估金額增加了近160億元。此案已被檢舉三次，但檢調單位至今未有明顯行動。同時，中油被質疑未經立法院完整預算審查程序，就先行決標工程，引發「先射箭再畫靶」的爭議。

中油第三座天然氣接收站一期工程目前正在克服惡劣海象和嚴峻天氣條件施工，預計年底前完工驗收。然而，二期工程預算卻引起極大爭議。根據疑似競標廠商向媒體爆料，外擴防波堤新建工程最初評估費用為94億元，廠商報價122億元時竟被中油高層拒絕，並被斥責「不會做生意」。廠商隨後一路提高報價至150億元、220億元，最終以253億元決標，中油僅砍掉3億元。

在立法院質詢中，中油董事長方振仁面對立委羅智強的提問支吾其詞，無法清楚說明預算暴增的原因。立委黃國昌則質疑中油「花錢方式完全不像一個負債比93%的公司」，並指出中油工程預算書存在重大問題：立法院只同意動支660億元，但實際預算卻爆增305億元，等同中油在預算未經完整審核前就先行決標。黃國昌嚴厲批評這種「先射箭再畫靶」的做法，質疑立法院預算審查形同虛設。

值得注意的是，此案早在2022年就被首次檢舉，今年8月又再次被檢舉，11月羅智強又進行了第三次檢舉，但檢調單位始終沒有明顯行動。面對羅智強的質詢，調查局局長陳白立以「偵查不公開」回應，表示會參考相關資訊。在野黨呼籲檢調單位不要再漠視這個案件，應積極進行調查，釐清中油工程款浮編的真相。

