中油僱用人員甄試 第一試到考率81.7％

台灣中油公司昨（十三）日舉辦一一四年僱用人員甄試第一試，在台北、台中、高雄三個考區共設有六個考場，報名人數總計有七六一五人，首節考試有六二二二人到考，到考率八一·七％；預計錄取七六八人，平均錄取率約十二·三四％。

本次僱員甄試招考對象為高中（職）以上學校畢業者，性別不拘、年齡不限，共計招考廿類別人員，第一試成績預定明年一月七日開放網路查詢，並擇優通知應考人參加第二試（明年一月廿四、廿五日）。參加第二試合格錄取人員，將依第一試及第二試總成績高低依序按志願分發至公司各單位訓練，訓練六個月期滿成績合格後正式僱用。