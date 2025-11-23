中油公布下周油價 低於亞洲鄰近國家

中油11/24凌晨0時起汽、柴油價格皆不予調整。圖：資料照

台灣中油公司自明（24）日凌晨0時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.5元。

中油提到，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各不予調整，已低於亞洲鄰近國家日、韓、港、星。

中油表示，本周依油價公式及政府調降貨物稅，汽、柴油每公升各共2元及1.5元，調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，今(114)年累計至10月底止，中油共吸收約64.29億元。實際零售價格以各營業點公告為準。亞鄰油價資訊可至中油官網查詢。

