中油再為預算浮報錄音檔反駁 籲外界勿以訛傳訛

中油捲入三接工程預算浮報疑雲，多次為此澄清。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕三接工程捲入預算浮報移運，外界對此有諸多揣測與影射，中油20日再次嚴正澄清，三接相關工程均依照政府採購法辦理，過程公開透明。週刊轉述的「錄音檔」，中油除再次啟動政風調查，並且全力配合檢調單位調查，在調查未有結果前，籲請各界尊重司法機關偵辦，勿以捕風捉影的資訊惡意影射或指控，影響中油聲譽及權益。

中油董事長方振仁近日在立法院專案報告及備詢時多次澄清，週刊報導的錄音檔內容「無法證實」有中油人員要求廠商浮報預算情事，並表明對中油同仁有信心。此外，也未有錄音檔內所指「總經理」為「中油前總經理」或其他公司總經理，籲請各界切勿於公開場合或媒體採訪時，以大眾傳播的方式以訛傳訛影響相關個人聲譽。

中油表示，近年主動查察貪瀆不法案件係為個案，為建構透明、廉能的工作環境，中油持續精進各項廉政作為，期盼外界支持。

