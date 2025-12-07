中油前董事長李順欽遭影射涉入工程浮報疑雲 本人提出嚴正聲明

台灣中油觀塘第三液化天然氣接收站（三接）外推工程爆浮報疑雲，有媒體影射「中油錢最多！」錄音檔主角是中油前董事長李順欽，讓李順欽氣得跳腳，正式發出聲明指惡意影射、嚴重毀譽，籲請中油速提告，必要時自己也將採取法律行動，捍衛清白。(見圖)

近來媒體接連報導三接外推防波堤工程有浮報情形，並引述錄音內容，稱某「中油高層」曾表示「中油錢最多！」，部分立委與媒體影射錄音內容指向時任中油總經理李順欽，李順欽怒斥「此為毫無根據、未經查證的惡意抹黑」，強調自己數十載在中油，始終奉公守法、廉潔自持，俯仰無愧。

李順欽表示，「中油錢最多！」這話從語氣研判並不像中油人的說法，呼籲檢調應釐清錄音中所指的「總經理」究竟為哪家公司？以免傷及無辜。

李順欽公開呼籲中油公司即刻提告，採取更積極的態度來保護公司商譽，並為所有被波及的同仁澄清名譽，自己隨時願意配合檢調釐清案情，並希望司法機關能盡速查明真相，勿枉勿縱，以恢復社會大眾對中油公司的信任，同時籲請社會大眾拒絕未經查證謠言，共同維護良善的國家體制與社會環境。

李順欽最後強調，自己於中油在職期間奉公守法、廉潔自持，俯仰無愧，孰可忍，孰不可忍，為正視聽，必要時將採取法律行動，捍衛個人清白聲譽。