中油啟動紅海路線 原油5月抵台

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中油公司董事長方振仁13日指出，自4月起有4艘油輪陸續由紅海裝載出港，其中首艘預計5月初抵達台灣。（陳君瑋攝）

美伊談判膠著，中油的油輪受困中東，朝野立委在13日財委會關注原油進口現況，擔心油輪是否會變成國際談判的籌碼，不過經濟部、中油證實，已啟動紅海替代路線，確保供油穩定。

國際油價隨著美伊戰事劇烈波動，影響台灣的原油進口，民進黨立委賴瑞隆質詢時提問，關於中油受困於荷莫茲海峽的油輪現況，並關心該批200萬桶原油是否淪為國際談判或現貨競爭的籌碼。

國民黨立委林思銘也詢問，外媒報導伊朗再度封鎖海峽，這艘裝載200萬桶原油的中油油輪恐無法如期運達，是否會對國內油品穩定供應造成衝擊。

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中油董事長方振仁證實油輪受困的消息，表示戰前確實有一艘裝載200萬桶原油的油輪停泊於波斯灣內，受限於當前局勢，目前無法順利從荷莫茲海峽駛出，但強調，內部每天都會與船東保持密切聯繫以掌握最新通行狀況，期盼待情勢緩和後，這艘油輪能和平且安全地通過。

為確保國內用油無虞，經濟部與中油已啟動替代的應變方案，方振仁指出，已啟動向沙烏地阿拉伯購油並改走「紅海路線」的解方，主要透過沙國鋪設的管線將原油運送至紅海側的延布港（Yanbu）進行裝船，避開遭封鎖的波斯灣海域，不過國民黨立委賴士葆提到，有傳聞輸油管被炸毀，是否受到影響，方振仁證實是加壓幫浦受攻擊，但目前已經修復。

首批循替代路線運送的原油已經在12日順利裝船，目前正在航行途中，預計5月就運抵台灣；但若中東局勢未見改變，未來來自沙國的原油也將比照此模式運送，此外，中油強調，目前也積極向澳洲、地中海區域及美國等非中東地區尋求替代油源調度，以確保國內石油的安全存量與供應穩定。