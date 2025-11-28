中油啟動2措施 宣布12月民生用戶天然氣價格不調整

中油宣布12月份民生用戶天然氣價格不予調整。示意圖：資料照

依據主要能源預測機構指出，明(115)年國際原油及液化天然氣預期將供應充裕，致原油及LNG價格推估呈現下跌趨勢。台灣中油公司為持續配合政府穩定物價政策，同時兼顧民生與永續經營之需求，宣布12月份民生用戶天然氣價格不予調整，仍由中油吸收補貼，並微調浮動油價機制「亞鄰最低價限制」及「平穩措施門檻」，使國內汽柴油價格仍維持亞鄰最低價下提升中油營運韌性。

中油油價平穩措施啟動門檻調整表。圖：中油提供

中油表示，近期歐洲及亞洲地區天然氣庫存充足，需求相對疲軟，國際LNG市場價格呈現微幅下跌趨勢，致整體進口氣源成本微幅降低。依據政府核定之天然氣價格公式計算，今年12月電業用戶天然氣價格不調整，工業用戶平均調降1.51%，但民生用戶天然氣價格仍遠低於進口成本，配合政府持續穩定國內物價政策不予調整，仍由中油吸收。

中油提到，另我國政府96年起實施汽、柴油浮動油價機制，確保國內汽、柴油稅前價格維持亞鄰國家日本、韓國、香港、新加坡最低價；隨後再於107年5月 14日實施「平穩機制」，透過以上措施有效緩和國際油價上漲對國內民生物價的衝擊。然而中油配合政府穩定物價政策迄今，因COVID-19疫情、俄烏戰爭及油價上揚等因素，汽、柴油之平穩雙機制於107年至今年10月止累計吸收金額達1091億元，期間雖經中油努力調整經營體質並透過資產重估增值大幅填補部分虧損，然而目前負債比仍高達93%，因此需要調整平穩雙機制以補強中油經營韌性。

中油表示，回顧111年2月下旬爆發俄烏戰爭，布蘭特原油月均價於當年6月一度高達每桶約120美元，歷經國際景氣循環與政經局勢變化，Brent油價今年10月已下跌至每桶均價約64美元。美國能源部能源資訊管理局今年11月更指出，在全球石油庫存持續增加下，預測明年Brent原油均價約每桶55美元，持續呈下跌走勢。

中油指出，鑑於近期國際油價未來將持續維持俄烏戰爭以來低檔，另主計總處預估我國今年CPI年增率維持在2%以內，顯示國內物價趨於穩定。為使國內汽柴油價格更符合市場機制的精神、並落實使用者付費的公平原則，自12月1日起微調「亞鄰最低價限制」，排除亞鄰國家政府補貼供油商造成油價失真的因素，另外平穩措施啟動門檻亦各調高一個級距。

中油強調，調整過後國內油價仍將維持亞鄰最低價與保留平穩措施，但可強化營運韌性；而天然氣價格亦持續配合政府穩定物價政策滾動檢討，盼社會大眾支持台灣中油永續經營，以撐得更久、走得更遠。

