中油嚴正澄清：三接一期採購案招標程序完全合法 無護航特定廠商情事

針對媒體近期對於第三座液化天然氣接收站一期工程（下稱三接一期）採購案（建港及圍堤造地新建工程）招標流程及公平性的質疑，台灣中油公司今（20日）嚴正澄清，相關報導內容與事實嚴重不符，中油深表遺憾。

台灣中油強調，本案一切程序均依《政府採購法》相關規定辦理，採公開招標、適用「最有利標」決標方式，並公開預算。所有流程經得起檢驗：

一、招標流程透明合法，無「先開價格標」情事流程符合法規： 本案依投標須知載明採「一次投標、不分段開標」，並於開標時同步宣布各投標廠商標價，並無媒體所稱「先行開價格標再開技術標」之情事。工程會已確認： 針對外界質疑開標程序冗長、延長等標期等疑義，行政院公共工程委員會已於108年3月29日召開諮詢會議，確認本案採購程序及延長等標期皆無不合理之處。

二、採「最有利標」決標，價格權重符合規定綜合考量專業技術： 本案採最有利標，決標標準為針對廠商之技術、品質、功能、商業條款或價格等項目進行綜合評選，價格並非唯一考量。權重完全合法： 依據《最有利標評選辦法》規定，價格納入評比者權重須介於20%至50%。本案經評選委員會審定，「報價之完整性、合理性、正確性」項目權重佔全部評比項目的20%，完全符合法規要求。

三、決標程序合法，絕無護航先保留、後決標： 本案於107年6月8日開標，經審標及評選委員會議選定最有利標廠商後，因環保影響迴避替代修正方案之環評尚未通過，故依法辦理保留決標。環評通過即決標： 俟同年10月8日環評通過後，即於10月26日完成決標，一切程序合法，報導所稱「護航特定廠商」情事並非事實。

台灣中油再次強調，三接工程是政府推動國內能源轉型政策的關鍵基礎建設。中油將持續以最嚴謹、公開透明的態度推動三接各項建設，懇請社會各界給予理解與支持。

