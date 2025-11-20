中油大林煉油廠強化廉潔力 檢察官親授風險防範指南

▲誠信中油再升級！大林煉油廠百人參與廉政講座。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為深化誠信經營理念，落實企業廉潔文化，中油公司大林煉油廠今(20)日舉辦「公私之間：國營事業的倫理界線與風險防範」廉政講座，邀請臺灣高雄地方檢察署主任檢察官蔡佰達蒞臨演講，針對公務員圖利廠商及涉犯洩密罪、偽造文書罪及貪污治罪條例等案例，與員工進行深入交流與討論。

▲大林煉油廠廠長許信豐致詞

大林煉油廠廠長許信豐於致詞時表示，國營事業肩負社會責任與公眾信任，中油作為能源產業的核心單位，更應以高度的誠信與專業自律，作為企業永續經營的基石。他強調，「廉政不是單一部門的責任，而是全體員工共同的文化信念。」唯有在日常工作中自覺堅守原則，才能真正防範風險於未然，維護公司形象與社會信任。

▲臺灣高雄地方檢察署主任檢察官蔡佰達主講

本次演講由許廠長率領中油大林廠逾百人共同參與，講師透過實際案例與互動討論，向員工解析涉犯法律條文之構成要件，提醒業務上操作不當可能造成的風險，並提供具體防弊策略。參與同仁紛紛表示收穫良多，未來將更積極將廉潔精神融入工作中。廠長表示，未來將持續推動各項廉政教育與內控強化措施，期盼建立「誠信中油、廉潔永續」的企業文化，實踐公營事業以民為本、服務社會的核心價值。（圖╱中油公司大林煉油廠提供）