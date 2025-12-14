中油大林煉油廠X石化事業部政風室舉辦「清廉同樂會」 推廣誠信廉潔文化

▲把廉政變好玩！中油大林煉油廠橋頭糖廠開趴 「清廉同樂會」寓教於樂超吸睛。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】為深化企業廉政教育，推廣誠信文化，中油公司大林煉油廠政風組與石化事業部政風室於12月14日上午，在橋頭糖廠舉辦「清廉同樂會：烤出誠信新滋味！」活動，並結合臺灣石油第一分會生活知能勞工教育烤肉活動，吸引眾多員工及民眾熱情參與。

本次活動以輕鬆有趣的互動遊戲為核心，參加者需回答廉政倫理、檢舉貪瀆不法等相關問題，完成挑戰即可獲得特製「廉政刮刮卡」，並依卡片內容向特邀進駐的台南知名糖葫蘆品牌「糖伯伯」兌換水果糖葫蘆。遊戲寓教於樂，既讓參與者增進廉政知識，也提升活動趣味性，成為現場最受歡迎的亮點。

此外，活動現場設置繽紛攤位造景，提供美食、拍照留念空間，營造節慶般的歡樂氣氛，讓民眾在享受美食的同時，也感受企業誠信文化的精神。

中油大林煉油廠政風組表示，希望透過本次活動將廉潔觀念生活化，使參與者在遊戲中自然建立反貪意識與誠信價值；石化事業部政風室則強調，誠信與透明是企業永續經營的核心，本次同樂會不僅落實廉能教育，也拉近企業與員工及民眾的距離，充分展現企業社會責任與廉政理念的實踐。（圖╱中油大林煉油廠提供）