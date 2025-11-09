中油宣布柴油價格不調整 但是汽油調降0.2元

【記者呂承哲／台北報導】台灣中油公司宣布，自明（10）日凌晨零時起汽油調降0.2元、柴油價格不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.7元。

按浮動油價機制調整原則，汽油每公升應調降0.1元、柴油價格應不調整，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽油吸收0.1元。

本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年累計至10月底止，台灣中油共吸收約64.29億元。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜做最髒工作賺乾淨的錢！他終獲冤獄平反 靠這技術重啟人生

獨家投訴｜國道天外飛來雞籠！ 駕駛急閃車頭挨一記 國道警調查中

獨家｜禮讓行人大漏洞！保全「擋行人給車過」 101大樓、北市東區商辦違法最嚴重

