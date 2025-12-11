中油布局氫能發展 高雄2座加氫站啟用

將加氫槍立在檯上象徵注入動能，台灣中油11日攜手工業氣體廠商聯華林德宣布，台灣首發2座加氫站高雄楠梓加氫站及樹谷示範性加氫站啟用。

台灣中油董事長方振仁表示，「這個設置過程中就是缺乏了相關，我們國內一個以往的前例，但是我們在一步一步的過程中，也跟相關的主管單位逐步建立起氫能運用共識跟方法。」

站長拿起加氫槍、準備加氫，加氫站分為350bar及700bar兩種規格，加氫流程與加油類似，但小客車僅需約5分鐘、大型巴士約10到15分鐘，站體也設有防災設備及緊急開關，確保安全。

台灣中油副總經理羅博童認為，「如果消費者接受，整個能源轉型也應該往前走的時候，未來的第2點肯定就是在南北一定要有一座，然後在高速公路上面會來再建置。」

氫氣燃燒僅產生水，不排放二氧化碳等溫室氣體，目前全球約有1000座加氫站，韓國跟日本都已設置上百座。如今台灣加入氫能布局行列，希望啟用後有助交通部推動氫能大客車試辦計畫。

聯華林德副總沈欣儒指出，「氫能貨車或卡車可以把它引領帶入台灣，讓台灣可以在重型運輸載具方面能更快地去進行所謂的電動化。」

氫能價格目前還在研議中，業者期待政府能擴展多類型氫能載具計畫，加速低碳應用落地。不只交通方面，經濟部及高市府也表示將鼓勵各產業運用氫能，以實現我國淨零排放的目標。