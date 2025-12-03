中油弊案檢舉人三年兩度石沉大海 羅智強質疑：為何拖21天才執行搜索？

中油三接工程爆出150億元弊案，檢調卻在立委羅智強開完記者會後21天才發動搜索，且涉案層級僅止於中階主管，最後更裁定無保請回。對此，羅智強今（3）日在質詢台上火力全開，痛批法務部上演「綠色貪腐36計」，質疑關鍵的中油高層早就「棄車保帥」，更諷刺檢察官對貪污犯展現了無比的「溫柔慈悲」。

「我不開記者會，你們是不是就不辦了？」羅智強指出，早在三年前檢舉函就已送達法務部，內容明確指控中油總經理四度召見廠商施壓浮報價格，甚至語帶恐嚇「得標後你不會好過」。然而，檢調卻直到今年11月11日他親自遞交檢舉函後的第21天才採取行動。

羅智強質疑，這消失的21天，是否就是檢方給予涉案人的「黃金滅證期」？他更點出，檢舉函核心直指決策高層，但檢調卻只約談經理與工程部主管，根本是標準的「大案小辦」。

針對涉案人員訊後全數無保請回，羅智強在質詢中難掩失望，直言清潔隊員貪32元要判刑，綠營權貴涉入150億弊案卻能全身而退，感嘆「不當民進黨的官真的可惜」，一句「你們檢察官真的好溫柔」，讓法務部長鄭銘謙在備詢台上顯得左支右絀。

