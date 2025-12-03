「中油很有錢」三接案爆浮報百億 約談13人、3高層請回

北檢接獲匿名檢舉，指稱中油第三液化天然氣接收站涉及浮報百億元預算弊案，隨即指揮廉政署與調查局展開調查。（圖／東森新聞）





北檢接獲匿名檢舉，指稱中油第三液化天然氣接收站涉及浮報百億元預算弊案，隨即指揮廉政署與調查局展開調查。調查人員兵分十一路，前往中油及工程顧問公司等多處地點搜索，並約談十三名相關人士，其中三名世曦工程高層於訊問後請回。中油方面表示尊重調查並全力配合。

調查局人員陸續將中油與工程顧問公司的承辦人員及主管帶往台北地檢署複訊，原因是第三接收站工程遭指控浮報高達百億元預算。北檢收到檢舉後立即啟動調查，並於十二月二日指揮廉政署與調查局搜索中油公司、工程顧問公司及相關人員住居與辦公場所，共計十一處，同時通知兩家公司與採購承辦人員及主管共十三人到案說明。中油董事長方振仁也曾赴立法院進行專案報告。

廣告 廣告

立委陳培瑜說，原本公開閱覽文件中標示的預算為238.4億元，後續在四月二十九日首次招標公告時，預算則調整為253億元，而方振仁表示，三家廠商當時回報的報價範圍介於240億至270億元之間。陳培瑜強調，政風檢調該查就查，該辦就辦。

然而，根據週刊取得的錄音檔內容顯示，早在2022年工程界初步評估三接外推工程預算時，金額約為94億元。但中油在招標前私下向廠商徵詢報價後，廠商先提出122億元的版本；中油高層卻 reportedly 表示公司資金無虞。此後營造業者接連提出150億元及220億元報價版本，仍遭批示不符期待。最終業者再度調整為256億元，中油則在該金額上減少3億元，以253億元交由皇昌團隊得標，整個過程至少歷經四度追價。

對此，中油回應表示，對司法機關依法行使職權一向尊重，並已於搜索當下提供所有必要資料與協助。後續將待司法程序釐清，中油強調公司態度是不枉不縱，全力配合調查。

更多東森新聞報導

三接工程涉百億採購弊案！中油遭檢方搜索回應了

三接案惹議不斷 學者批：預算工安都失守

明起油價下調 汽油降0.5元、柴油降0.8元

