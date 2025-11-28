中油提高2緩漲門檻 油價漲幅擴大

未來油價漲幅要擴大了！中油不堪營運虧損，28日宣布從12月起，現行浮動油價機制內兩道緩漲門檻提高，一是原本95無鉛牌價30元即緩漲門檻，拉高到32.5元才啟動。其次「亞鄰最低價」比價時，要先扣掉鄰國補貼金額。新制實施後，如果拿以哈戰爭時期為例，汽柴油每公升累計將會多漲近3元，非同小可。

中油每周依據浮動油價公式計算，調整油價一次，公告後另一對手台塑石化會跟進，因此國內油價起起伏伏。但是為了避免一次大漲，衝擊消費者與大眾運具費率，浮動油價內含有兩道油價緩漲機制。

最早的「亞鄰最低價」原則，是在2007年開始，明定我國汽、柴油稅前價，需比亞鄰4國（日、韓、港、星）便宜。第二道「平穩措施」，則在2018年5月上路。以主力95無鉛汽油為指標，當零售價達到30元，依三個階段油價緩漲1/4、1/2、3/4。兩道枷鎖，可讓當次油價漲幅縮小，減輕民眾負擔。

然而，中油充當「緩衝墊」結果，就是從2018年後，因「雙保險」自我吸收成本，到今年10月累計損失高達1091億元，導致負債比是居高不下的93％。而2025年到10月為止，帳面還虧74億，全年可能又是負數。

尤其是這兩年日本政府補助煉油公司，緩漲部分汽柴油價，導致以哈戰爭國際油價飆升時，中油不漲反降，汽油曾累積每公升近3元沒漲。為了財務健全，公司屢次向經濟部提報要修改兩道緩漲機制。

經過不斷爭取，經濟部近日終於點頭讓中油兩道緩漲機制適用更嚴格。首先「亞鄰最低價」部分，跟4國比較前，要先拿掉油價補貼條件。舉例如果日本補助汽油每公升1元，那日本稅前價就要先加回1元。再來，「平穩措施」啟動門檻拉高一級，從原本30元即緩漲，提到32.5元時才減除1/4漲幅。

中油解釋，此時調整兩道緩漲機制，是因為國際油價持續低檔，加上消費者物價指數（CPI）也穩定在2％以下，是最適合時機。效益部分，如以2024年為例，當時加嚴兩道緩漲機制條件如果已運作，一年營收就可多挹注164億。

可是前文化大學經濟系教授柏雲昌直指，兩道緩漲機制適用加嚴後，未來國際原油飆漲時，國內油價漲幅將擴大，明顯對消費者不利。

他批評，中油虧損原因不只購油，還有很多肥貓、外包機制弊病等，應先改革體質問題。再來，中油畢竟是國營事業，負有穩定物價任務，貿然加嚴機制，有失國營責任。