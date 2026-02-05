中油擬大舉採購阿拉斯加天然氣！預計2032年出貨 美國將躍升我最大進口國

由於過去為了肩負穩定物價，中油在民生天然氣與桶裝瓦斯、油價等方面都維持價格不動，應漲未漲列為政策性負擔，經濟部長龔明鑫今（5）日出席經濟部年終記者會時鬆口，會適時的調整中油的負擔，不過前期要在物價平穩時才會進行。

​在台灣與美國關稅即將談妥時，傳出台灣需要加大採購美國天然氣與頁岩氣。龔明鑫今日指出，由於涉及能源安全與降低單一來源的風險，的確會有加大採購內容。中油則補充會投資評估報告書出爐後會增加採購量，最多採購600萬噸，屆時中油對美天然氣採購占比將升至33到35%。

台美關係密切 中油被迫加大向美採購天然氣

針對各界關注的阿拉斯加投資案進度，中油董事長方振仁說明，美方開發商預計於今年上半年完成前段工程設計（FEED）報告，屆時將確立投資內容、總額及工程可行性。中油收到報告後將啟動效益評估，若確認該案具備商業競爭力與投資效益，將依既定程序提報經濟部及行政院進行最後審查。

根據資料顯示，該計畫預計透過管線將阿拉斯加北部的天然氣輸送至南部並液化，再運往台灣、日本及韓國等亞洲市場，最快有機會於2032年開始少量出口。

目前中油的天然氣進口主要來自卡達與澳洲，美國位居第三、佔比約10%。方振仁指出，依據去年3月雙方簽署的意向書，若以最高採購量600萬噸計算，加上既有進口量，對美採購佔比將一舉突破3成。

為達成自有油氣佔比10%的長期目標（目前低於5%），中油也看準美國法規成熟、基礎設施完整的優勢，將美國頁岩氣礦區列為優先併購標的，目前正持續接觸並尋求投資機會，期盼能盡快展現成果，以穩固國內能源供應基礎。

