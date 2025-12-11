中油攜手聯華林德氣體 今在高雄啟用2座加氫站

中油位於高雄楠梓的首座加氫站以及聯華林德樹谷示範性加氫站今天(11日)正式啟用，中油表示，此次與聯華林德氣體公司合作設立加氫站，展現公、民協力推動氫能產業的決心與量能，不僅彰顯中油從加油站跨入加氫站領域，也代表國內加氫設施進入實際運作的重要里程碑，為後續推動車用氫能、建立安全規範與發展產業鏈奠定關鍵基礎，開啟國內氫能運輸新篇章。

中油、聯華林德氣體11日在高雄舉辦中油楠梓加氫站、聯華林德樹谷示範性加氫站聯合啟用典禮，由中油董事長方振仁與聯華林德董事長歐文(Peter Owen)共同主持，現場也展示各類型氫能載具，如國內氫谷動能公司開發的氫能巴士、日本Toyota氫能巴士與乘用車、韓國現代氫能巴士及全國第一輛氫燃料電池重型卡車等。

中油指出，全球已有逾1,000座加氫站運行，韓國與日本也已分別建置約200座與160座，顯示氫能交通已成為各國邁向淨零的重要布局。而中油為建置國內首座加氫示範站，從場址挑選、設備導入到取得營運許可，不僅要跨單位協調，且需嚴格驗證。

中油說明，中油楠梓加氫站採用聯華林德合資夥伴德國Linde(林德)的模組化氫氣處理設備，具擴充性，並進行定量風險評估(QRA)，配置350 bar與700 bar加氫槍，可服務氫能巴士、卡車、貨櫃車及乘用車等多元載具，啟用後有助交通部推動氫燃料電池大客車試辦計畫，結合地方政府與客運業者擴大示範運行，未來將視國內車用氫能發展需求逐步增設加氫站。

中油指出，兩座加氫站同步啟用，不僅宣示我國氫能運輸示範環境正式啟動，也代表國內已具備「場域示範、技術驗證與跨界合作」三項推動氫能發展的重要基礎，期待藉由本次成功範例，持續匯聚各界能量，共同擘劃氫能新時代的藍圖，而中油將持續深化永續策略，加速轉型為綜合性國際能源集團，為國家能源轉型貢獻力量。(編輯：陳士廉)