中油新四輕恐年虧百億？綠色和平籲終止石化擴建案

綠色和平今（27）日前往中油總部前發起行動，指出中油已連續五年出現虧損、財務長期承壓的情況下，仍推動「新四輕」大型石化擴建計畫，預計每年將帶來額外百億元規模的虧損。綠色和平呼籲中油，中止巨額虧損的「新四輕擴建」案，檢視錯誤的石化事業擴建方向，研擬轉型路徑，扭轉年年依賴民眾稅金補貼的狀況。

為阻止「新四輕」帶來的衝擊，綠色和平以中油總部為背景，設置大型石化廠外觀與「燃燒公帑」的錢坑裝置，並帶來自製的「中油狗」與路過的民眾互動，邀請民眾一起將千元假鈔投入錢坑中，一旁布條寫著「恭喜虧財，紅包拿來」、「年虧百億」，諷刺中油在連年虧損未止之際，仍推動恐加劇虧損的「新四輕」案

「新四輕」主要作為石化原料生產用途，被中油定位為既有設備更新與產能調整計畫之一。綠色和平認為，台灣石化產能已供過於求的狀況下，綠色和平以石化產品市場的真實價格評估「新四輕」的財務預測，每年會造成中油110億以上的虧損。

綠色和平減塑專案負責人張凱婷指出，這顯示中油的財務狀況已非短期波動，而是結構性困境。在此情況下若仍持續推動「新四輕」，恐形成「現在虧、未來年年虧」的無底財務深淵。

綠色和平強調，若在已知存在虧損風險的情況下仍推動「新四輕擴建」，這已非企業理性的經營判斷，將傷害中油的財務體質與公司治理，並影響第一線勞工與社會公共資源的長期保障，更已成為涉及公共資源使用與國營事業治理的重大社會問題。

