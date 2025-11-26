中油新四輕擬增3倍乙烯產能 環團籲嚴審1062億預算

綠色和平今日在立法院舉辦「揭中油新四輕千億投資重大財務不確定性 籲立委嚴守1062億公帑」記者會。（綠色和平提供／蔡佩珈台北傳真）

行政院去年核定中油第四輕油煉解廠更新計畫（新四輕），預計擴增乙烯等塑膠原料產量，環團比對中油提出可行性研究報告指出，中油無視台灣乙烯產能過剩的市場現況，卻仍要增加近3倍產能，還明顯高估未來銷售價格及銷貨收入，四輕更新後碳排量更增加93萬噸，呼籲立委拒絕該案所需1062億元的預算，並要求政府重新檢視該計畫的財務基礎。

綠色和平減塑專案主任潘冠維指出，乙烯是塑膠製品的上游原料，擴大產能代表生產更多塑膠、消耗更多化石燃料，也將使空污與碳排進一步惡化。根據石化工業同業公會資料，台灣目前乙烯總產能約每年400萬噸，但2022至2024年實際產量僅332萬噸、268萬噸、260萬噸，2024年的產能利用率更僅約65％，等於全台逾3分之1產能處於閒置狀態。

他表示，中油卻計畫在高雄林園新建年產100萬噸乙烯的新四輕，使四輕現有35萬噸的產能一次增加近3倍，目前產能嚴重過剩，中油仍要花費公帑擴大乙烯產能，與產業趨勢背道而馳。

潘冠維也提到，中油自行推估新四輕更新後的碳排放量將升至每年160萬噸，較更新前增加93萬噸，明顯違背高雄市政府要求林園廠含三輕、四輕於2030年較2005年減少68萬噸碳排的既定目標，也與台灣的淨零路徑規畫相牴觸。

此外，綠色和平表示，新四輕開發案的預期收入明顯有灌水之嫌，中油估計2030年至2039年間乙烯內銷價格平均為每噸4萬9845元，但中油自編決算書顯示，2015年至2024年實際銷售予下游廠商的平均售價為每噸2萬9322元。此外，中油對2040年至2044年的乙烯銷貨收入高估170％。

環境權保障基金會副執行長許博任也表示，中國、韓國、日本等國家已推動縮減石化業產能的結構調整政策，四輕若寄望以大幅擴張產能來推動更新，恐怕是逆勢而為且不切實際。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，近年中國陸續擴增七大石化工業區，加上其他發展中國家相繼投入，石化產業已成為競爭激烈的紅海市場，推動新四輕等於把本可用於低碳轉型的龐大資源投入到這片已殺到「流血見骨」的紅海市場，違逆國際公約所要求的減塑與減碳潮流，也忽視當前國際貿易的險峻局勢，實屬不智之舉。

