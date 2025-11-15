中油明報告三接浮編 藍白緊盯

國民黨立法院黨團書記長羅智強（左二）等人日前質疑中油三接第二期工程涉及浮報工程經費一百多億元，羅當場將檢舉函交給法務部檢察司司長張曉雯（左）。（本報資料照片）

觀塘液化天然氣接收站（三接）工程遭爆浮報經費百億元，中油與經濟部明（17）日將到立法院作專案報告，根據中油所提報告，此案在媒體報導後立即調閱採購文件，確認並沒有暴增百億、金額變動4次情況，而253億預算經綜整評估也合理。所謂有錄音檔新事證，目前無法確認真偽，後續配合司法調查。

不過對中油澄清沒有浮報經費百億元，還重申253億預算經綜整評估也合理，藍白在野立委強烈不滿，民眾黨立委林國成要求中油拿出證據以證清白；國民黨立委羅智強也說，相關的錄音檔以及檢舉函他都知悉，中油不可能查不到，他會親自前往司委會質詢問出真相。

三接原規畫建港造地，因應藻礁生態要求，民國110年改成外推方案，新增「外廓防波堤新建」、「棧橋延伸段」、「製程設備與管線」等三項工程，這次爆出採購金額浮報嫌疑的為外擴防波堤新建工程。

有關三接檢舉兩年來已經是第2次，這次投訴到媒體，說有錄音檔，中油高層在招標過程中直白向廠商表示「報價太低、中油不缺錢」，讓原本預估僅需94億元的防波堤工程，4度調整後暴增到253億元。

中油在報告中對此駁斥，指此案委託台灣世曦設計，其依據大宗物料數量、營建物價指數、過往工程契約價金，並與三家廠商詢價，分別得到256億、239億、269億金額。後來報給中油，公司再以堤心石、塊石、方塊等大宗材料，比對歷史單價、物價波動與市場詢價，認定預算合理，才進入招標，也就是後來的253億元。

此案在111年6月第一次開標，未滿三家流標，同年7月第二次開標，仍只有兩家廠商投標，最後評定由皇昌泛亞團隊得標。

爆料傳出後，中油表示立即調閱相關採購文件，再三確認工程單位及台灣世曦，確認都無所謂增加超過百億、變動4次情形。

至於爆料的關鍵錄音檔證物，目前並無法確認錄音檔真偽。公司已啟動行政調查，後續願全力配合司法釐清。經濟部報告也力挺中油。

不過對於中油的報告，藍委羅智強表示，這件事吹哨者已檢舉了3次，檢方都沒有動作，現在鬧大才要開始偵辦，他會親自前往司委會質詢問出真相；民眾黨立委林國成也覺得這案子沒有那麼單純；民進黨立委許智傑則呼籲中油說明清楚，以避免有心人士操作。