中油桃煉廠志工隊化身聖誕老公公 前進八德教養院暖心送祝福

台灣中油桃園煉油廠愛心志工團隊於今日前往八德教養院建國院區。圖：桃煉廠提供

進入歲末年終，冬日暖陽下更顯溫情。台灣中油桃園煉油廠愛心志工團隊於今(18)日，由副廠長王金昌率領桃廠志工隊前往八德教養院建國院區，為院生們提前送上聖誕祝福，並共同度過溫馨且充滿活力的一天。

副廠長王金昌更特別換上聖誕紅袍、背起禮物袋，化身聖誕老公公驚喜現身逐一發送禮物。圖：桃煉廠提供

此次活動，桃廠不僅捐贈中油生技洗衣精、洗碗精等日常用品，志工團隊也精心規劃「只要有愛」、「你很特別」2首帶動唱的歌曲。志工們紛紛邀請院生一起唱跳，在輕鬆的氣氛下放開身心一起遊玩。活動中，王金昌更特別換上聖誕紅袍、背起禮物袋，化身聖誕老公公驚喜現身逐一發送禮物。不僅讓院生感受到濃厚的節慶喜悅，也為院區增添滿滿活力。

廣告 廣告

王金昌表示，在與院生互動的過程中深受感動，看到他們最簡單、純粹的快樂。期望今天的活動能成為院生美好的回憶，也為即將到來的新年帶來更多希望與力量。未來，桃廠也將持續投入志工服務，將愛心傳遞到更多需要的角落。

桃煉廠提到，八德教養院致力於身心障礙者的福利及教育服務，院方由主任段佳情特別感謝桃廠志工在年末之際與院生溫馨互動，不僅為院生帶來關懷與溫暖，並強調這份面對面的互動，是對院生心理健康最實質的支持，並致贈感謝狀，為雙方合作的第三年留下了美好的紀錄。院方長期照顧214位院生，感謝社會各界的愛心與支持。農曆春節即將到來，請大家響應「募集年菜」的活動，讓院生也能享受年節氛圍。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

黃國昌大學演講禁直播抗議 徐國勇批莫名其妙：還怕人家知道？

高虹安貪污逆轉無罪 立法院函覆文件曝光無「彈性勻用」文字