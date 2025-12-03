中油案為何拖3年才辦？陳揮文點名「這位高層」包庇：賴清德別再幫擦屁股了

中油三接二期工程被檢舉，高層涉嫌授意業者浮報工程經費，預算被灌水逾百億元，檢調2日展開搜索，世曦公司前董事長施義芳、經理陳建中、工程部主管張欽森3人列被告，今（3）日凌晨無保請回。對此，媒體人陳揮文直言，為何這件案子在2022年接到檢舉後，直到現在才偵辦，「就是前總統蔡英文包庇壓案」，更喊話總統賴清德「不要再幫蔡英文擦屁股了！」

陳揮文在節目《新聞大白話》表示，三接案是2022年發生的事情，檢調也在2022年接獲檢舉，到了今年2025才發動偵查，「所以這是誰的問題，賴清德會不知道嗎？他當然知道，因為那時他是副總統。」

陳揮文指出，「為何會到了今年才辦，就是要辦給你看的」，因為這是國民黨立委羅智強開的記者會；而其實在公共工程裡，落選廠商對得標廠商寫黑函、抹黑是很常見的事，「這是我們公共工程界的壞習慣，只要我沒得標，就連你一起檢舉。」

陳揮文提到，所以這案子在發包那時就接到檢舉了，但若證據這麼明確，為何2022年的時候都不辦？「2022年的總統是誰？鄭文燦涉收賄500萬的時候，總統是誰？柯文哲放寬京華城容積率的時候，總統是誰？都是蔡英文！」

陳揮文直言，被告全都無保請回，「這案子辦到這已經結束了」，調查局辦案一定是有把握才會出手，但已經3年了，怎麼可能還辦成什麼都沒有就請回？「我建議賴清德，不要再幫蔡英文擦屁股了！這些都是蔡英文當年包庇的，當年因為蔡英文包庇而沒有去查的這些案子，中油三接只是其中一件，不會是最後。」

