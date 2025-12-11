中油楠梓與聯華林德樹谷加氫站 聯合啟用

加氫站站長陳信宏示範加氫動作，宣示我國氫能運輸示範環境正式啟動。（記者何弘斌攝）

▲加氫站站長陳信宏示範加氫動作，宣示我國氫能運輸示範環境正式啟動。（記者何弘斌攝）

台灣中油公司與聯華林德氣體公司昨（十一）日在中油高雄楠梓加氫站舉行啟用典禮，宣告中油高雄楠梓加氫站及聯華林德樹谷示範性加氫站兩座站點正式啟用，由台灣中油公司董事長方振仁、聯華林德氣體公司董事長歐文(Peter Owen)共同主持；經濟部主任秘書莊銘池、高市府副市長羅達生、聯華林德榮譽董事長苗豐盛等產官學界近二百位貴賓出席，展現公私協力推動氫能產業的決心跟成果。未來中油也會配合政府政策，逐步在各地布站。

經濟部主任秘書莊銘池提到，感謝政府各部門與地方政府的密切合作、公私協力在氫能初期萌芽階段就投入大量資源，讓企業與民眾更了解認識氫能。羅達生副市長強調，高雄原本是傳統重工業城市，淨零減碳是城市轉型發展的重要措施，如今兩座站點正式啟用，以更多元的方式來達到減碳的目標。立委林岱樺勉勵中油持續努力，因為這是台灣能源轉型的一步、也是促進國家安全的一步、更是台灣產業無憂的一步。

台灣中油董事長方振仁表示，中油以供應國內能源穩定為職責，聯華林德則長期深耕工業氣體與氫能的技術發展，這次雙方合作共同為國內加氫站投入資源及完成相關建設，如今兩站同步啟用，展現公私協力推動氫能產業的決心跟成果；高雄楠梓加氫站一天可為七輛大巴加氫，可同時滿足700bar及350bar氫燃料電池車的需求，服務對象包含巴士、貨櫃車、卡車等，未來中油也會繼續配合政府政策，並與地方政府合作，逐步在台灣各地布站，增加據點和站點。

聯華林德氣體董事長歐文（Peter Owen）指出，氫能已成為台灣能源轉型不可或缺的重要選項，聯華林德深耕工業氣體超過三十年，從氫氣生產延展到能源技術與應用服務，希望促成完整氫能生態系，並協助台灣更有效率地邁向減碳目標；啟用的兩座站點象徵台灣氫能載具正式跨入實際營運的新階段。聯華林德樹谷示範性加氫站初期以非營利的任務為主，作為技術測試、前瞻應用與跨界合作的開放平台，未來將視需求發展成商用站。

台灣中油為建置國內首座加氫示範站，從場址挑選、設備導入到取得營運許可，不僅要跨單位協調，且需嚴格驗證；啟用後有助交通部推動氫燃料電池大客車試辦計畫，未來將視國內車用氫能發展需求逐步增設加氫站。兩大公民營企業同步布局台灣氫能載具所需之加氫基礎設施，開啟國內氫能運輸新篇章，宣示我國氫能運輸示範環境正式啟動。全球已有逾一千座加氫站運行，韓國與日本亦已分別建置約二百座與一百六十座，顯示氫能交通已成為各國邁向淨零的重要布局。