中油汽柴油春節期間只跌不漲、瓦斯2月底前不調漲 政院促穩定物價

農曆春節即將到來，行政院表示，今天召開穩定物價小組會議，請農業部、經濟部等相關單位密切監控各類農產品、春節商品供需與價格，確保供應充足且價格平穩。中油公司汽、柴油價格於春節期間（2月16日至23日）只跌不漲，洗車服務維持原價格；天然氣及桶裝瓦斯至2月底前不調漲；台糖自有通路蜜鄰超市也推出多項民生商品優惠，實施至2月底。

行政院透過新聞稿表示，今天召開穩定物價小組會議，責請農業部、經濟部、公平會等相關單位，密切監控各類農產品、春節商品與服務，以及重要民生物資市場供需與價格情勢，確保供應充裕、價格平穩。

行政院指出，農業部參考往年供應及近日市場供需狀況，提前加強產銷調度，因應年節需求增加農產品供應量，包括毛豬、白肉雞、土雞等重要畜禽產品增加7%至24%、蔬水果增加24%至31%、水產品增加31%、花卉增加140%。

行政院表示，考量春節假期休閒旅遊活動熱絡，請農業部強化市場量價監測，密切與各地產銷團體聯繫，適時調配供應市場貨源，確保各類食材充分供應、價格平穩。

行政院提到，也請經濟部責成國營事業配合穩定物價措施，包括中油公司汽、柴油價格於春節期間（2月16日至23日）只跌不漲，中油直營加油站洗車服務維持原價格；天然氣及桶裝瓦斯至2月底前不調漲；台糖公司民生用小包砂糖（1公斤）及沙拉油（3公升）零售價維持不變，於全台自有通路蜜鄰超市推出平價商品專區，包含有機米、食用油及安心豚豬肉等多項商品，優惠實施至2月底。

行政院說，經濟部也調查連鎖通路及傳統市場熱銷年菜，如佛跳牆、雞湯、年糕、蘿蔔糕等商品，價格均屬平穩。此外，責成公平會密切關注重要年貨及民生服務市況，包括年貨重要通路及商圈、美容美髮、汽車美容等，若有異常應即時啟動調查。

行政院表示，經濟部也與通路業者密切聯繫，鼓勵業者設立平價或優惠專區，目前全聯、家樂福、愛買、美廉社及楓康超市等主要超市及賣場，都已設置優惠專區，或以貨架標示折扣優惠。