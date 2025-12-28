中油汽柴油29日起各漲4角 95無鉛每公升28.3元

（中央社記者蘇思云台北28日電）台灣中油今天表示，受美國軍事干預委內瑞拉原油出口影響，導致國際油價上漲，自29日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格各調漲新台幣0.4元；調整後，國內發油量最大的95無鉛汽油每公升價格為28.3元。

中油表示，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升25.2元。

中油指出，受美國軍事干預委內瑞拉原油出口影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調漲0.4元，已低於亞洲鄰近國家（日本、韓國、香港、新加坡）。

中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，今年累計至11月底止，中油共吸收約64.44億元。（編輯：林淑媛）1141228