中油液化石油氣價格元旦起上調 家用每公斤漲1元

（中央社記者曾筠庭台北31日電）中油今天宣布，為維持亞鄰最低價、適度調整反映成本，自115年1月1日凌晨零時起，家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷價格每公斤調漲1.0元；車用液化石油氣每公升調漲0.5元。

中油強調，此次價格調整仍未完全反映氣源成本，未調足的部分由台灣中油持續吸收。為配合政府穩定物價政策，國內液化石油氣售價自110年起長期低於實際成本。據統計，110年至113年間，液化石油氣產品累計吸收成本達443億元，114年截至11月底累計吸收約108億元。

中油補充，即便調整後，國內液化石油氣售價仍遠低於日本、韓國等鄰近亞洲國家。（編輯：楊凱翔）1141231