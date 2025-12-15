中油澄清「直營、加盟」品質相同 「4原則」防積碳護引擎

中油近日針對有關直營站油品品質的迷思進行澄清，強調無論是直營站還是加盟站，所販售的油品來源與規格完全一致。中油表示，為了確保油品品質的一致性，對於供油流程有嚴格的控管，並定期進行油槽清洗及抽檢，駕駛人不必擔心油品的差異，同時掌握4原則，才能避免積碳傷引擎！

中油近日針對有關直營站油品品質的迷思進行澄清，強調無論是直營站還是加盟站，所販售的油品來源與規格完全一致。（資料圖／中天新聞）

此外，中油提醒駕駛人加油時務必將車輛熄火。即使車輛靜止，若引擎仍在運轉，可能會因電流流動導致短路或漏電，增加意外發生的風險。發動中的車輛排氣口會持續排放廢氣，甚至可能夾帶火花，對加油站的安全造成威脅。

中油還提到，加油站的「禁用手機」警語主要是為了防範靜電風險。雖然在加油站使用手機引發事故的機率不高，但手機通話時可能產生微波與靜電，若在油氣濃度較高的環境下產生火花，仍有引燃的可能。

針對車輛積碳問題，中油建議駕駛遵循以下四項原則，以減少積碳生成，並延長引擎壽命：選用高品質油品、避免長時間怠速、減少猛踩油門、正確使用汽油精。

