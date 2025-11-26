中油煉製事業部大林煉油廠舉辦公益捐血活動

▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠舉辦公益捐血活動。(圖／記者黃守作攝，2025.11.25)

[NOWnews今日新聞] 台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠於25日，在該廠廣場，舉辦公益捐血活動，以行動支持社會公益，做個快樂捐血人，期為社會公益盡一份心力，以紓解血荒。

中油公司煉製事業部大林煉油廠舉辦公益捐血活動，在廠長許信豐呼籲捐血救人下，大林煉油廠副廠長林文祥率先挽袖捐血，吸引眾多熱血同仁、員眷、協力廠商員工，以及大林蒲地區鄉親熱情參與捐血活動。

▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠副廠長林文祥率先挽袖捐血。(圖／記者黃守作攝，2025.11.25)

中油公司大林煉油廠廠長許信豐表示，身為國營企業的一員，除了穩定能源生產外，亦應積極投入社會公益活動，期盼透過多元公益活動回饋社會，同時也感謝辛苦的醫護人員及高雄捐血中心支援捐血車，才能讓活動順利圓滿，並期待往後更多人一同共襄盛舉，加入捐血的行列。

▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠舉辦公益捐血活動。(圖／記者黃守作攝，2025.11.25)

許信豐指出，大林煉油廠為落實愛心公益、關懷社會，並善盡企業社會責任，乃舉辦此一公益捐血活動，在各主管號召下，吸引熱血油人、眷屬、在地居民一同響應捐血活動，不僅維持了血庫的穩定，也充分展現了大林煉油廠油人的愛心，期盼透過此次捐血活動，將溫暖傳遞給更多需要幫助的人，為社會公益盡一份心力。

