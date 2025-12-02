中油爆採購弊案！94億工程款灌水至253億 北檢兵分11路大動作搜索

中油三接防波堤工程爆弊案，北檢大動作搜索，圖為液化天然氣船

台灣中油「第三座液化天然氣接收站（三接）」外接防波堤工程傳出採購弊案，浮報工程經費逾百億元。台北地檢署2日發動大規模搜索11處，並將台灣世曦工程顧問公司前董座施義芳等13人帶回說明。

《鏡週刊》上月報導，中油三接防波堤工程總工程費253億元，卻爆出中油高層指示拉抬工程費，原本預算94億元，中油招標前請廠商報價先提出122億元價格，高層聽到後竟放話：「中油什麼都沒欠，錢最多。」，廠商加到150億元遭打槍，再報價220億元，中油竟斥責廠商「不會做頭路」，廠商聽聞後無奈加價到256億元，後中油以253億元招標。

報導刊出後，國民黨團書記者羅智強透露，檢舉人2022年就曾向檢調單位檢舉，過了3年卻悄然聲息，今年8月又提出檢舉信函仍無果，只好向媒體爆料。

對此台北地檢署指出，北檢於今年11月11日接獲匿名檢舉信函，為保全證據，於今（2）日指揮廉政署北調組廉政官及調查局北機站調查官，持法院核發的搜索票，搜索中油公司、世曦公司及案關人員住居所、辦公位置等共11處，並通知上開公司與本案採購有關之人員、主管等共13人到案說明，目前持續調查釐清中。



