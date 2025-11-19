中油直營店油比較純？內行揭「民營關鍵差異」 官方也給解答

記者柯美儀／台北報導

台灣有許多連鎖加油站，不過總有都市傳說流傳，指出中油的油「比較純」，更相傳直營店、民營店之間的品質也有差別。近日有網友分享親身經驗打破迷思，指出直營與民營加油站的油品其實都來自同一個中油油庫，品質無差別，真正決定使用感受的關鍵在於「油槽維護」。貼文引發熱議。

有網友近日在Threads分享多年來車友之間流傳的傳說，包括「中油民營站油品不純」、「直營站才是原廠油」等說法，但他揭露實情，其實直營與民營加油站使用的油品皆由中油供應，來源完全相同，「不會有什麼直營比較純、民營比較淡的差別」。

該名網友指出，真正的差異不在於油品品質，而是「油槽維護制度」。直營站依規定需於固定時間清理油槽，並有稽核制度；民營站則無強制規範，清不清、多久清一次，全看站長管理意識。油槽若未妥善維護，容易讓沉積物混入油品，連帶造成噴油嘴或油泵卡髒污，因此才會讓部分車主誤以為「民營油不純」。

他強調，坊間對民營站的油品疑慮，多源自於過去部分民營站設備老舊或保養隨性，被誤解為油品問題，「直營比較安心，不是油比較好，而是油槽比較不會被放生」。

網友也分享挑選加油站的原則，包括選擇車流量大的站點、觀察場站整潔度，若加油後引擎反應異常，則可換到其他站加油。他強調「不用迷信直營，但要選一間有維護習慣的加油站。」

貼文一出，引發討論，網友紛紛表示「我是因為直營的才能用行動支付」、「機車行老闆也是這樣講，可以的話還是加直營站，尤其廁所很乾淨又很香」、「我以前有位高中同學，他家是民營加油站，他告訴我們說為了節省成本會把92加到95裡面來混合」、「民營站洗油槽、試桶跟進油樣本留存都要，然後叫油來的車都是從油庫直出跟直營一樣，而且中油也是會派人抽查的，油槽我記得一年要一次，加油機濾芯也會更換，我就搞不懂2025了那些都市傳說還能一直流傳」。

事實上，中油過去曾發新聞稿澄清，供售給加盟站的油品和直營站絕對「一模一樣」，且為確保台灣中油體系供售油品品質一致。且為維護消費者權益，確保油品品質標準一致，致力提供優於國家規範之油品，台灣中油研究及管理部門均定期或不定期前往抽測油品，並輔導定期清洗油槽，各加盟站亦皆全力配合。此外，政府主管機關亦定期或不定期抽驗各加油站，以確保油品品質符合國家標準規範，民眾至台灣中油連鎖體系加油站加油可安心無虞。

