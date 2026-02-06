中油石化事業部歲末送暖 實用物資送到家 陪伴林園迎新年

▲善盡企業社會責任，中油石化事業部義捐民生物資送暖林園。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】台灣中油公司石化事業部今（6）日上午8時30分，攜手林園區公所及林園里政會舉辦「林園有愛～歲末送溫情」寒冬送暖活動，以實際行動關懷在地弱勢族群，傳遞社會溫暖，陪伴鄉親安心迎接新年。

▲林園區公所區長梁孔成頒發感謝狀予中油石化事業部執行長黃三泰代表接受。

林園區公所每年於農曆年前舉辦「歲末送溫情」活動，廣邀企業、協會及社團共同投入公益行列，協助需要關懷的弱勢家庭。活動當日，立委林岱樺、市議員王耀裕、李雨庭、代理區長梁孔成，以及里政會主席洪進財均齊聚現場共襄盛舉。石化事業部執行長黃三泰、副執行長楊進國也率領公關團隊到場，一同將愛心物資親手送達民眾手中。

石化事業部深耕林園多年，此次特別準備中油生技系列產品，包括洗可麗環保洗衣精及環保袋等實用物資，期盼為居民在寒冬中帶來溫暖與實質幫助。黃三泰表示，洗衣精為家家戶戶生活必需品，希望透過日常用品的提供，讓居民感受到企業的關懷，也期望發揮拋磚引玉的效果，號召更多人投入公益、關懷弱勢。

▲黃三泰執行長親自發送物資給鄉親

活動於中午圓滿落幕，現場志工看見鄉親們臉上洋溢的笑容，皆感到欣慰與感動。石化事業部表示，未來將持續善盡企業社會責任，關注社會議題，讓愛與關懷在社會各角落持續發酵。（圖╱記者王苡蘋翻攝）