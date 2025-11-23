中油石化事業部舉辦壘球賽 21隊共400名好手共襄盛舉
圖說：中油石化事業部22日舉辦石化業者壘球賽。（圖片來源：中油石化事業部提供）21隊共400名好手共襄盛舉 台灣中油石化事業部於22、23日舉辦「114年中油職安盃暨高雄市第十五屆石化盃勞資和諧慢速壘球賽」。比賽當天共有21個來自不同石化業者的隊伍、近四百位選手齊聚一堂，現場熱鬧非凡。 此賽事每年均由中油公司石化事業部及高雄市石化業產業總工會共同辦理，今年已來到第十五屆。本屆參賽隊伍包含中油石化事業部、中油大林煉油廠、台塑、長春、台橡、台苯、和益、南帝、台氯、聯成等石化業者，共有21隊參賽隊伍，近四百名選手參賽，決賽將取前四名頒發獎品及獎盃。
圖說：中油石化事業部22日舉辦壘球賽，事業部副執行長吳祐明到場為選手加油打氣。（圖片來源：中油石化事業部提供） 市議員李雨庭、王耀裕、邱于軒、李雅靜、高雄市勞工局長江建興、海洋局長石慶豐、石化產業總工會理事長孫學山、林園產業園區主任黃成龍，以及眾多機關長官也到場共襄盛舉，而石化事業部副執行長吳祐明也到場為選手加油打氣。吳祐明表示，近年石化產業面臨多重挑戰，在充滿變化的環境下，更需要大家齊心協力去克服。壘球賽不僅是運動競技，更講求默契與合作，如同石化產業每項工作都需要團隊支援、整合力量。這次賽事象徵我們石化產業跨廠、跨公司的合作與團結精神，希望大家藉由今天的比賽加深情誼、凝聚力量，共同面對挑戰並走出產業困境。 壘球賽在各位選手的努力、加油團的吶喊聲中拉開序幕，石化事業部表示，未來也會持續舉辦各種活動，與各石化業廠商、在地居民保持良好互動，成為產業最堅實的後盾，開創石化產業的新發展。
中油大林廠舉辦廉政講座 強化員工倫理意識與風險防範能力
台灣首創兒少彩繪輕軌列車啟動 推動高雄成為兒少友善城市
