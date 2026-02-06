中油石化事業部舉辦歲末送溫情寒冬送暖活動

▲台灣中油公司石化事業部舉辦林園有愛歲末送溫情寒冬送暖活動，以實際行動關懷在地弱勢族群，傳遞社會溫暖。(圖／中油石化事業部提供)

[NOWnews今日新聞] 台灣中油公司石化事業部於今(6)日，在林園區公所前廣場，舉辦林園有愛歲末送溫情寒冬送暖活動，以實際行動關懷在地弱勢族群，傳遞社會溫暖，並陪伴林園區鄉親安心迎接新年。

這項由台灣中油公司石化事業部與林園區公所及林園里政會共同舉辦的林園有愛歲末送溫情寒冬送暖活動，是由台灣中油公司石化事業部執行長黃三泰與林園區代理區長梁孔成及林園里政會主席洪進財共同主持，立法委員林岱樺、高雄市議員王耀裕、李雨庭、中油石化事業部副執行長楊進國，以及地方人士和弱勢族群與會。

林園區代理區長梁孔成表示，林園區公所每年於農曆年前均會攜手台灣中油公司石化事業部、林園里政會，以及企業、協會及社團舉辦林園有愛歲末送溫情寒冬送暖活動，共同投入公益行列，以協助需要關懷的弱勢家庭。

▲台灣中油公司石化事業部執行長黃三泰致詞。(圖／中油石化事業部提供)

台灣中油公司石化事業部執行長黃三泰指出，中油石化事業部深耕林園多年，此次準備中油生技系列產品，包括洗可麗環保洗衣精及環保袋等實用物資，期盼為居民在寒冬中帶來溫暖與實質幫助，他說，洗衣精為家家戶戶生活必需品，希望透過日常用品的提供，讓居民感受到企業的關懷，也期望發揮拋磚引玉的效果，號召更多人投入公益、關懷弱勢。

▲林園區公所為感謝中油石化事業部等企業、協會及社團的共襄盛舉，乃由代理區長梁孔成(右)頒發感謝狀，由台灣中油公司石化事業部執行長黃三泰(右)代表接受。(圖／中油石化事業部提供)

林園區公所為感謝中油石化事業部等企業、協會及社團的共襄盛舉，乃由代理區長梁孔成頒發感謝狀，由台灣中油公司石化事業部執行長黃三泰代表接受，黃三泰說，中油石化事業部未來將持續善盡企業社會責任，關注社會議題，讓愛與關懷在社會各角落持續發酵。

