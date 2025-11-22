中油石化事業部舉辦職安及石化盃慢速壘球賽

▲台灣中油公司石化事業部舉辦職安及石化盃勞資和諧慢速壘球賽，以凝聚石化業勞資和諧。(圖／中油石化事業部提供)

[NOWnews今日新聞] 台灣中油公司石化事業部於今(22)日，在高雄市小港區大坪頂壘球場，舉辦114年中油職安盃及高雄市第15屆石化盃勞資和諧慢速壘球賽，期增進員工團隊合作精神，以及石化同業互動交流，以凝聚石化業廠商勞資和諧。

▲台灣中油公司石化事業部舉辦職安及石化盃勞資和諧慢速壘球賽，球員代表宣示守則。(圖／中油石化事業部提供)

台灣中油公司石化事業部114年中油職安盃及高雄市第15屆石化盃勞資和諧慢速壘球賽，是由中油石化事業部副執行長吳祐明主持，高雄市政府勞工局局長江健興、海洋局局長石慶豐、經濟部產業園區管理局林園產業園區服務中心主任黃成龍、高雄市議員李雨庭、王耀裕、邱于軒、李雅靜、立法委員林岱樺專員顏飛龍、高雄市石化業產業總工會理事長孫學山等人與會，以及來自21個不同石化業者的隊伍，近4百多位選手與會，在球員代表宣示比賽守則，以及吳祐明開球後，隨即展開比賽。

▲台灣中油公司石化事業部副執行長吳祐明致詞。(圖／中油石化事業部提供)

台灣中油公司石化事業部副執行長吳祐明表示，此一慢速壘球賽，每年均由中油公司石化事業部與高雄市石化業產業總工會共同辦理，今(114)年已來到第15屆，此次參賽隊伍包含，中油石化事業部、中油大林煉油廠、台塑、長春、台橡、台苯、和益、南帝、台氯、聯成、長興等石化業者，共有21隊參賽隊伍，近4百多位選手參賽，決賽將取前4名頒發獎品及獎盃。

吳祐明說，近年石化產業面臨多重挑戰，在充滿變化的環境下，更需要大家齊心協力去克服，而壘球賽講求團隊合作、戰術運用，期盼透過運動競賽的方式，凝聚石化業廠商團結精神，至於外界一直對石化產業有很多誤解，我們一定要為共同目標努力，4輕要蓋，我們石化產業才有未來。

▲台灣中油公司石化事業部副執行長吳祐明為慢速壘球賽開球。(圖／中油石化事業部提供)

吳祐明指出，壘球賽不僅是運動競技，更講求默契與合作，如同石化產業每項工作都需要團隊支援、整合力量，此次賽事象徵石化產業跨廠、跨公司的合作與團結精神，期盼藉由此一比賽加深情誼、凝聚力量，共同面對挑戰，並走出產業困境。

吳祐明並指出，石化事業部未來也會持續舉辦各種活動，與各石化業廠商、在地居民保持良好互動，並持續落實「優油、潔能、減碳」3大目標，期盼作為其他石化業者效仿的對象，共同朝轉型的目標前進，開創石化產業的新發展。

