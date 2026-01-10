中油石化部×林園里政會齊心清掃歲末街道 打造潔淨社區防登革熱

▲中油石化部攜手林園里政會，投入歲末鄰里大掃除。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為提升社區環境衛生並落實登革熱防治，台灣中油公司石化事業部於今（10）日攜手林園區里政會，共同舉辦「歲末年終環境清潔暨登革熱防治宣導活動」，號召社區志工與在地居民一同動手清掃街道與公共空間，徹底清除病媒蚊孳生源，打造安全、整潔的生活環境。

志工們於當日6時50分齊聚林園區公所行政中心前，整裝待發投入清潔行列。現場備妥消毒藥劑、除草用品、手套、掃把、水桶、垃圾袋及夾具等各式工具，主辦單位亦貼心準備餐盒、飲用水、毛巾及帽子等補給物資，確保志工在清掃過程中無後顧之憂。

台灣中油公司石化事業部執行長黃三泰、副執行長吳祐明，皆親臨現場。執行長黃三泰表示，登革熱防治需從日常生活做起，唯有實際行動才能見效。石化事業部長期與地方社 區合作推動環境維護工作，身為林園的一份子，更責無旁貸地提供工具與物資，與鄉親並肩守護家園環境，站在第一線與林園鄉親一起為環境努力。

里政會主席洪進財指出，此次活動不僅改善社區環境衛生，也凝聚了居民向 心力，讓大家在共同勞動中培養情感，同時也展現企業積極回饋地方、與社區共好的具體作為，使活動意義更加深遠。

在眾人齊心協力下，全區清掃作業於中午前順利完成。雖然過程汗流浹背、略感疲憊，但看見街道煥然一新、居住環境更加清爽安全，所有付出都顯得格外值得。未來，石化事業部將持續落實企業社會責任，並於新的一年規劃更多公益與社區關懷行動，為地方注入持續向上的正能量。