中油衰捲三接外推浮報百億元 方振仁：周刊報導不實 當然要提告

中油董事長方振仁(左)、經濟部長龔明鑫(右)。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕中油觀塘液化天然氣接收站(三接)工程遭週刊踢爆浮報經費百億元，受到立法院關切，一周內在司法委員會、經濟委員會皆排定專案報告。針對週刊報導原本工程款從94億元大增到兩百多億元，中油董事長方振仁表示，第一手報價就是238億元，中油檢視過內部資料，從來沒有報導所說的94億元。

因報導提及有中油高層與廠商之間的「錄音檔」，且還豪氣表示，中油就什麼都沒欠、錢最多等引發社會輿論。多名立委關切總經理是誰、是否有錄音檔等，經濟部長龔明鑫也說，這可能是「閒聊」或是「胡說八道」也不一定。但有新事證就啟動調查，經濟部仍維持一個月內調查出爐目標。

廣告 廣告

方振仁自清當時自己是副總，且周刊引用的錄音檔並報導，但實際場景不知道，這是業者之間的爆料、引述，「沒辦法證實參與者有中油公司」。

方振仁說明，中油經內部檢視跟調查，從來沒有出現報導所言報價94、120、150億元，台灣世曦給中油的第一手報價就是238.4億元，經過廠商詢價、相關程序後，才調整到253億元。民進黨立委陳亭妃表示，不是一億、兩億元增加，從94億元暴增到253億元，「一看就不合啊!」

面對國民黨立委涂權吉詢問，如果媒體沒有詳細調查而不實報導，是否會提告?方振仁表示，目前重點要關心事實真相，但若沒有詳細調查、不實報導，方振仁也說「當然要提告」。

有關等標期遭質疑過長，方振仁也解釋，因為環評關係，中油公司有環評相關承諾、計畫陸續調整，因此招標公告有修正，等標期就會拉長。

