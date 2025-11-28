中油雙平穩措施12月改版 排除亞鄰補貼失真、緩漲門檻調高
〔記者林菁樺／台北報導〕油價雙平穩機制調整了!中油今(28日)公布，因國際油價與國內物價趨穩，實施多年的油價「亞鄰最低價限制」與「平穩措施門檻」都將調整，將排除亞鄰國家政府補貼供油商造成油價失真的因素，而平穩措施啟動門檻也各調高一個級距；新制12月起上路，中油預估對全年財務部分可以少虧超過百億元。
中油每年少虧逾百億
我國現行油價有雙平穩措施，2007年起國內油價公式訂定「亞鄰競爭國最低價」，即確保國內汽、柴油「稅前」價格不能高於日本、韓國、香港、新加坡。
另外，2018年國際油價不斷上漲，因中油當時有盈餘，同一年5月14日實施「平穩機制」，只要95汽油每公升觸及30元門檻後，中油啟動吸收、緩漲。
中油近年配合政府穩定物價政策，但隨後遭遇COVID-19疫情、俄烏戰爭國際油價暴衝，中油統計，平穩措施自2018年實施到今年10月、近8年期間，累計吸收金額達1091億元，中油雖有資產重估增值大幅填補部分虧損，但負債比仍高達93%，因此需要調整平穩雙機制以補強中油經營韌性，並落實使用者付費公平原則。
中油說明，此次「亞鄰競爭國最低價」微調，主要是日本、韓國等各國都有稅的減免，例如台灣也有貨物稅，但是特別是日本政府有大力補貼供油商，等於日本的稅前是被補貼過，中油與此相比會失真，因此未來會排除亞鄰國家政府補貼供油商再進行比較。
至於緩漲的「平穩機制」，仍維持以95汽油零售價做為門檻，但從過去超過30元中油就會開始吸收，改成32.5元，吸收門檻都向上增一個級距，不過，中油與政府吸收幅度維持。
中油說明，布蘭特(Brent)原油在烏俄戰爭爆發後一度高達每桶120美元，今年10月已下跌至每桶均價約64美元，美國能源部能源資訊管理局(EIA)對明年原油均價約每桶55美元，持續呈下跌走勢。
事實上，中油自前幾年已不斷向中央爭取調整，考量到近期國際油價未來將持續維持俄烏戰爭以來低檔，且主計總處預估我國今年CPI年增率維持在2%以內，顯示國內物價趨於穩定，盼讓油氣價格回歸。
中油也以2024年實際情境推估，當年中油原本雙平穩機制吸收吸收256億元， 若適用12月開始的新制，實際吸收金額會降至91億元，等於可減少吸收165億元。
另外，中油今天也宣布，12月電業用戶天然氣價格不調整，工業用戶平均調降1.51%，但民生用戶天然氣價格仍遠低於進口成本，配合政府持續穩定國內物價政策不予調整，由中油吸收。
回顧中油上月開始，凍漲四年多的桶裝瓦斯終於調整，這回連同爭取已久的油價吸收機制也微調，拿掉中油虧損最大的關鍵，只要國際油氣價格持穩，中油明年財務將可望大幅改善。
更多自由時報報導
黃仁勳悄悄來台 傳探望台積電創辦人張忠謀
台積電離職後轉投英特爾 高檢署搜索羅唯仁住處並扣股票、不動產
台灣囝仔征服美國超市！靠「台味」打造副業 首月營收飆破300萬
41歲工程師「年薪2100萬」決定辭職 不後悔原因曝
其他人也在看
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 2 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
「東方不敗」天后張清芳即便已59歲，風采依舊不減當年。在結束15年婚姻後，她不僅重返舞台，今年還為南投埔里基督教醫院募款6億。究竟是什麼讓她在人生下半場活得如此精彩？她大方分享了維持絕佳狀態的運動與飲健康2.0 ・ 3 小時前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 天前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 1 天前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
反制中共74人台獨名單！擬嚴懲在地協力者 最重可處7年以上重刑
賴清德總統昨（26日）召開國安高層會議，宣布「守護民主台灣國安行動方案」，除推出1.25兆元的國防特別預算草案外，另一核心重點為「全面建構民主防禦機制」。針對中共近期針對性地列出74人次的「台獨頑固份子」或發布通緝，總統表示將採取具體反制作為，建立受害者保護機制，並對協助中共進行跨境鎮壓的「在地協力者」依法嚴懲。鏡新聞 ・ 1 天前
中國CPB聯賽 取消各隊「台港澳球員至少10人」規定
中國棒球城市聯賽（Chinese Professional Baseball，CPB）日前在深圳舉行選秀會，共計5隊參與，包含長沙旺旺黑皮、廈門海豚、深圳藍襪、福州海俠和上海正大龍，選秀分兩梯次進行。其中，在「超級輪」每隊各指名5位選手，僅長沙旺旺黑皮在第2輪指名的王詩聰為台灣籍，在「天賦輪」每隊至自由時報 ・ 3 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 4 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 天前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 1 天前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 1 天前