中油：三接總預算調增均依預算程序辦理 並無規避立法院審查

記者黃翠娟／台北報導

針對媒體報導立法委員質疑第三座液化天然氣接收站(三接)工程總預算增加並未提報立法院，台灣中油公司鄭17日晚間澄清，核定增加的305億元分配於113至118年度，均依相關預算程序辦理。

台灣中油表示，台灣中油依據行政院110年5月3日宣布「三接外推方案」辦理三接第3次計畫修正並調增投資總額為965億餘元及展延工期，行政院111年3月21日函復秉撙節原則辦理。

台灣中油強調，台灣中油據此調整分年預算編列，核定增加的305億元分配於113至118年度，均依相關預算程序辦理，並無規避審查情事。

110年5月3日行政院宣布「三接外推方案」，台灣中油據此辦理第3次計畫修正，投資總額由660億餘元調增為965億餘元，並展延工期至118年12月。嗣經重新調整分年預算編列，所報之分年預算105年度至112年度均無變動。

至於核定增加之305億元，係分配於113年度至118年度的分年預算。另111年度實際動支120.29億元，未超過原報立法院核定之111年度預算120.29億元。修正計畫增加之305億元亦於台灣中油112年預算書表達，送立法院審議，均依相關預算程序辦理。

台灣中油強調，依據預算法相關規定「年度預算應於會計年度開始一個月前由立法院議決，並於會計年度開始十五日前由總統公布之」，惟台灣中油105至113年度之預算皆至下一年度方審查通過。為避免國家重大工程計畫延宕，經立法院審查通過之重大工程計畫，台灣中油係依據總預算附屬單位預算執行要點規定，於辦理計畫修正並調整預算，報行政院核准依程序辦理。