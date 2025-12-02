中油「三接」防波堤工程爆採購弊案 檢廉調11路搜索傳喚13人到案

記者楊佩琪／台北報導

▲中油三接爆發採購弊案，北檢發動搜索傳喚。（資料照／翻攝自YT）

中油「第三座液化天然氣接收站」（三接）爆發外推防波堤採購弊案，疑似浮報大筆預算，使金額暴增至數百億元。台北地檢署11日接獲匿名檢舉，指揮廉政署北部地區調查組、調查局北部機動工作站2日發動搜索，搜索包括中油、世曦工程顧問公司等處及相關人員住居所等共11處，並傳喚採購相關人員、主管等共13人到案說明。持續釐清中。

根據週刊報導，總工程費高達253億元的中油三接二期工程疑浮報工程經費逾百億元。疑似中油高層向廠商表示「中油什麼都沒欠，錢最多！」等語，明示原預算94億元的第二期外推防波堤工程可上加預算，有廠商原本加到150億元，之後又報價220億元，但有「高層」仍不滿，至最終出現總工程費高達253億元狀況。

廣告 廣告

不過當時中油澄清，強調採購作業程序皆按政府採購法，委託專業顧問公司協助訪價、預算編列等，經參酌過往相似工程決標契約單價、營建物價指數等因素，綜合考量及審核後，編列超標預算金額及辦理後續公開招標作業，過程公開透明。後續也將全力配合司法單位調查。

更多三立新聞網報導

柯文哲聲請「法庭直播」 台北地院裁准辯論、宣判過程「公開播送」

為32元電鍋送給拾荒婦被判刑 法務部：尊重判決

誣指蘇貞昌「疫苗A1億」 二審判吳子嘉應賠90萬確定

天道盟「黑狗」腳筋被砍斷！自稱南萬華教父義子報仇 北檢聲押禁見

