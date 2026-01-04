中油：下週汽、柴油價格 各調降 0.2 元

▲中油自明（5）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元。（圖／記者許若茵攝）

[NOWnews今日新聞] 中油自明（5）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.6元、95無鉛汽油每公升28.1元、98無鉛汽油每公升30.1元、超級柴油每公升25.0元。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調降0.2元，已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）。本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，去年累計至12月底止，台灣中油共吸收約64.44億元。



調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

