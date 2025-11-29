中油：封存場只處理台灣自排碳源

碳捕捉及封存（ＣＣＳ）是一筆大生意，台灣對此領域相對陌生，業界傳出有人想仲介境外二氧化碳在台灣封存賺大錢；學者及地方官員都認為不妥，除應優先處理台灣自排碳源，還須環評把關，也不應作為燃煤電廠延壽的手段。

中油對此表示，中油要封存的二氧化碳將來自台灣境內的產業排放源，目前也正與國內大型排碳企業洽談，將排碳捕捉後送至中油的場域封存。這是為了實踐二○五○年淨零排放目標，建立從碳捕捉、運輸到封存的本土完整ＣＣＳ產業鏈打基礎。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍指出，國際的碳捕捉與封存正從試驗性質邁入商業化，台灣正要逐步擴大推展，應參照國際經驗，不論ＣＣＳ是否為試驗性質，都應環評，目的是讓資訊透明、公開，加強與當地居民溝通，建立社會信任。更重要的是，ＣＣＳ目的在達成國家減碳目標，封存的碳源須來自國內排放源，不應替他國封存碳。

桃園市副市長蘇俊賓也支持這項看法，他說，除了台灣的封存容量有限，若跨國運碳會耗能、排碳，也增加海運與環境風險，違背減碳精神。

劉銘龍指出，民眾對ＣＣＳ常擔憂碳洩漏或誘發地震，目前國際幾無碳封存誘發有感地震前例，但為確保安全，除了環評把關，政府也應有一套完整、嚴謹的選址規範，以及碳灌注、封存的管理及監督等配套，當務之急是環境部應加速完成管理法規，公平有序開發碳封存場址；日本、韓國、馬來西亞及印尼等亞洲鄰近國家，已在近兩年陸續完成ＣＣＳ專法。

他並表示，ＣＣＳ場域建置初期成本高，需要國家資助，可考慮將ＣＣＳ減碳效益轉換為可交易的碳信用額度，提高民間投入的誘因，未來更可納入排放交易系統，建立ＣＣＳ碳信用與財務支持機制。另可仿效日本經驗，組成ＣＣＳ國家隊，由台電、中油等國營事業結合大排碳源企業如台塑、台泥、中鋼等，共同成立「台灣碳封存特許公司」，推動碳封存示範場址，將技術、制度本土化，降低民間投資風險，也促進社會溝通。

