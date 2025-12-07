中油：明起汽、柴油價格各調漲0.1元

記者吳典叡／臺北報導

台灣中油公司今（7）日指出，自明日凌晨零時起，汽、柴油價格各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升25.6元。

台灣中油表示，本週受石油輸出國組織及夥伴國維持明年第一季不增產，及烏俄和平談判進展陷入停滯等因素影響，導致國際油價上漲。本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價。