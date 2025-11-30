中油：桶裝瓦斯明起每公斤調漲1.7元

記者郭曉蓓／臺北報導

台灣中油公司今（1）日宣布，為維持亞鄰最低價，並適度調整反應成本，自明（2）日凌晨零時起，12月份家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷價格每公斤各調漲1.7元；車用液化石油氣每公升調漲0.9元。

台灣中油表示，為配合政府穩定物價政策，國內液化石油氣售價自110年起長期未反映實際氣源成本，110年至113年液化石油氣產品累計吸收金額443億元、114年截至10月底液化石油氣產品累計吸收金額約102億元，因此114年12月適度調整液化石油氣價格。

台灣中油表示，此次調整並未完全反應成本，未調足之處由台灣中油持續吸收成本。調整後，國內液化石油氣售價仍遠低於亞洲鄰近國家如日本、韓國。