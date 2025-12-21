中油：汽柴油22日起調降0.4元 95無鉛每公升27.9元

（中央社記者呂晏慈台北21日電）台灣中油今天表示，自22日凌晨零時起，汽、柴油價格每公升各調降新台幣0.4元；調整後，國內發油量最大的95無鉛汽油每公升價格為27.9元。

中油表示，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.4元、95無鉛汽油每公升27.9元、98無鉛汽油每公升29.9元、超級柴油每公升24.8元。

中油表示，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調降0.4元，已低於亞洲鄰近國家（日本、韓國、香港、新加坡），依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，今年累計至11月底止，中油共吸收約64.44億元。（編輯：蘇志宗）1141221